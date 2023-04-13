(Безносова) Анна Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Безносова) Анна Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1832 г.р.
1835 г.р.
Скрыто настройками приватности
1841 г.р.
Скрыто настройками приватности
1845 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Безносов Емельян Федотов

Отец ребёнка: Безносов Федот Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.08.1835

Сын: Безносов Мирон Федотов

Отец ребёнка: Безносов Федот Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безносов Федот Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1841

Сын: Безносов Кондрат Федотов

Отец ребёнка: Безносов Федот Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.07.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безносов Федот Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.10.1845

Сын: Безносов Гурiй Федотов

Отец ребёнка: Безносов Федот Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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