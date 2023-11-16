Коворотуша (Тыра) Анна Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша (Тыра) Анна Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Муж: Коворотуша Павел Моисеевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о бракосочетании № 20 от 30.01.1906, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007768506?i=1091
Рождение ребёнка
16.05.1908 ст.

Сын: Коворотуша Андрей Павлович

Отец ребёнка: Коворотуша Павел Моисеевич

Гужовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1910 ст.

Сын: Коворотуша Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Коворотуша Павел Моисеевич

Гужовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1913 ст.

Дочь: Коворотуша Мария Павловна

Отец ребёнка: Коворотуша Павел Моисеевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 9 от 05.04.1913, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776784?i=869
Смерть
Неизвестно
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