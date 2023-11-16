Коворотуша (Тыра) Анна Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Запись в метрической книге о бракосочетании № 20 от 30.01.1906, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007768506?i=1091
Рождение ребёнка
16.05.1908 ст.
Сын: Коворотуша Андрей Павлович
Отец ребёнка: Коворотуша Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
24.10.1910 ст.
Сын: Коворотуша Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Коворотуша Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
05.04.1913 ст.
Дочь: Коворотуша Мария Павловна
Отец ребёнка: Коворотуша Павел Моисеевич
Запись в метрической книге о рождении № 9 от 05.04.1913, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776784?i=869
Смерть
Неизвестно