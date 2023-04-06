Бражникова (Гарбуз) Ксения Петровна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
12.02.1867
Рождение ребёнка
16.09.1871
Сын: Бражников Трофим Яковлевич
Отец ребёнка: Бражников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
19.05.1875
Сын: Бражников Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Бражников Яков Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно