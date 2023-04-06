Бражникова (Гарбуз) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Гарбуз) Ксения Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Гарбуз Петр Емельянович

Мать: Гарбуз Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
12.02.1867

Муж: Бражников Яков Васильевич

Рождение ребёнка
16.09.1871

Сын: Бражников Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Бражников Яков Васильевич

Рождение ребёнка
19.05.1875

Сын: Бражников Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Бражников Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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