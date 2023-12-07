Логин Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
1711
Сын: Мокей Логинович
Мать ребёнка: Ефимия Кузьминична
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Лукерья Логиновна
Мать ребёнка: Ефимия Кузьминична
Рождение ребёнка
1714
Сын: Семён Логинович
Мать ребёнка: Ефимия Кузьминична
Рождение ребёнка
1717
Сын: Кузьма Логинович
Мать ребёнка: Ефимия Кузьминична
Рождение ребёнка
1718
Сын: Леонтий Логинович
Мать ребёнка: Ефимия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Коледино
Смерть
Неизвестно