Логин Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логин Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Моисей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Мокей Логинович

Мать ребёнка: Ефимия Кузьминична

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Лукерья Логиновна

Мать ребёнка: Ефимия Кузьминична

Рождение ребёнка
1714

Сын: Семён Логинович

Мать ребёнка: Ефимия Кузьминична

Рождение ребёнка
1717

Сын: Кузьма Логинович

Мать ребёнка: Ефимия Кузьминична

Рождение ребёнка
1718

Сын: Леонтий Логинович

Мать ребёнка: Ефимия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Коледино
Смерть
Неизвестно
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