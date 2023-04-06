Мазнёва Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазнёва Анисья Андреевна

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Маркин-Мазнёв Андрей Иванович

Мать: Маркина-Мазнёва Матрона Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1894
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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