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Веселкова Варвара Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

С 1772 по 1789

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1748

Муж: Веселков Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Веселков Петр Михайлов

Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Веселков Григорий (Гаврило) Михайлов

Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Веселкова Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1758

Сын: Веселков Андриан Михайлов

Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Веселков Николай Михайлов

Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Веселкова Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Веселков Василий Михайлов

Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев

Смерть
С 1772 по 1789
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