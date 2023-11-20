Веселкова Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиС 1772 по 1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1748
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Веселков Григорий (Гаврило) Михайлов
Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Веселкова Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1758
Сын: Веселков Андриан Михайлов
Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Веселков Николай Михайлов
Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Веселкова Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Веселков Василий Михайлов
Отец ребёнка: Веселков Михаил Яковлев
Смерть
С 1772 по 1789