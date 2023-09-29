Веселов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Веселов Степан
Рождение ребёнка
19.01.1930
Дочь: Брезгинова Мария Александровна
Мать ребёнка: Веселова Аксинья
Мамонтово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1942
Дочь: Соловьева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Веселова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Галина Александровна
Мать ребёнка: Веселова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Веселова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веселова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веселова Аксинья
Смерть
1956