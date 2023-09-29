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Веселов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Веселов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1930

Дочь: Брезгинова Мария Александровна

Мать ребёнка: Веселова Аксинья

Мамонтово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1942

Дочь: Соловьева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Веселова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Галина Александровна

Мать ребёнка: Веселова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Веселова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Аксинья

Смерть
1956
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