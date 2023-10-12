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Макушин Карп Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Макушин Михаил Зиновьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1861

Жена: Макушина Ефросиния Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1864

Сын: Макушин Павел Карпович

Мать ребёнка: Макушина Ефросиния Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1869

Сын: Макушин Семен Карпович

Мать ребёнка: Макушина Ефросиния Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1871

Сын: Макушин Андрей Карпович

Мать ребёнка: Макушина Ефросиния Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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