Макушин Карп Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Макушин Михаил Зиновьевич
Бракосочетание
03.11.1861
Рождение ребёнка
12.12.1864
Мать ребёнка: Макушина Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
02.02.1869
Мать ребёнка: Макушина Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
03.07.1871
Мать ребёнка: Макушина Ефросиния Андреевна
Смерть
Неизвестно