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Калинин Пётр Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.10.1914

Дата смерти

16.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1914

Отец: Калинин Василий Петрович

Мать: Калинина Екатерина Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
5.10.1914 по памятнику | Надгробный памятник
Крещение
18.10.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Ефрем Петрович Калинин, Ирина Павловна Самойлова (Носкова)
Рождение ребёнка
16.05.1950

Сын: Калинин Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Надгробный памятник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Вера Александровна

Смерть
16.02.1986
в метрике отметка о выдаче свидетельства | Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Новая Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Кладбище Новой Васильевки | Надгробный памятник
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