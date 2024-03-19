Калинин Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1914
Дата смерти16.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1914
5.10.1914 по памятнику | Надгробный памятник
Крещение
18.10.1914
Восприемники: Ефрем Петрович Калинин, Ирина Павловна Самойлова (Носкова)
Рождение ребёнка
16.05.1950
Сын: Калинин Владимир Петрович
Надгробный памятник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1986
в метрике отметка о выдаче свидетельства | Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Новая Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Кладбище Новой Васильевки | Надгробный памятник