Овчинникова (Колесникова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Колесникова) Дарья Григорьевна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1895 ст.

Муж: Овчинников Дмитрий Андреевич

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
13.04.1896 ст.

Сын: Овчинников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
27.04.1899 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
23.02.1901 ст.

Сын: Овчинников Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
17.08.1903 ст.

Сын: Овчинников Иван 1 Дмитриевич

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.

Сын: Овчинников Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
06.10.1907 ст.

Сын: Овчинников Иван 2 Дмитриевич

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
13.01.1910 ст.

Сын: Овчинников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
13.01.1910 ст.

Сын: Овчинников Иван 3 Дмитриевич Бл.

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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