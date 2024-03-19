Овчинникова (Колесникова) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Бракосочетание
27.01.1895 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
13.04.1896 ст.
Сын: Овчинников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
27.04.1899 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1901 ст.
Сын: Овчинников Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
17.08.1903 ст.
Сын: Овчинников Иван 1 Дмитриевич
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.
Сын: Овчинников Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1907 ст.
Сын: Овчинников Иван 2 Дмитриевич
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
13.01.1910 ст.
Сын: Овчинников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
13.01.1910 ст.
Сын: Овчинников Иван 3 Дмитриевич Бл.
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно