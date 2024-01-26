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Раченков Петр/Венедикт Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Раченков Иван Петров

Мать: Раченкова Варвара Тимофеева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Раченков Кирило Петров

Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Раченков Иван Петров

Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Раченков Макар Петров

Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Раченков Алексей Петров

Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Раченков Парфен Петров

Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева

Рождение ребёнка
1797

Сын: Раченков Лазарь Петров

Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раченкова Афросинья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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