Раченков Петр/Венедикт Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Раченков Иван Петров
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Раченков Иван Петров
Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Раченкова Афросинья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно