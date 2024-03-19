Неустроев Яким Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеустроев Яким Григорьевич

Неустроев Яким Григорьевич

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1694 или 1702

Дата смерти

12.01.1777

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694 или 1702

Отец: Неустроев Григорий Иванович

Мать: Неустроева Варвара Ивановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Авдотья Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Агафья Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Неустроев Андрей Якимович

Мать ребёнка: не указана

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Неустроев Дмитрий Якимович

Мать ребёнка: не указана

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неустроев Семен Якимович

Мать ребёнка: не указана

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
12.01.1777
Причина смерти: неизвестною болезнью
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close