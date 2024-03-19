Неустроев Яким Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1694 или 1702
Дата смерти12.01.1777
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694 или 1702
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Авдотья Якимовна
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Неустроев Андрей Якимович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Неустроев Дмитрий Якимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
12.01.1777
Причина смерти: неизвестною болезнью