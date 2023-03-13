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Гребнова Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Гребновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Гребновъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Горина Стефанида

Отец ребёнка: Гребновъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Гребновъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гребновъ Афонасий

Отец ребёнка: Гребновъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребновъ Василий

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