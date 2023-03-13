Гребнова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Гребновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Гребновъ Василий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Горина Стефанида
Отец ребёнка: Гребновъ Василий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Гребновъ Василий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гребновъ Афонасий
Отец ребёнка: Гребновъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гребновъ Василий