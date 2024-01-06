Безруков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезруков Николай Александрович

Безруков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1933

Дата смерти

20.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1933

Отец: Безруков Александр Григорьевич

Мать: Безрукова Клавдия

Рождение ребёнка
10.10.1956

Дочь: Назарова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Безрукова Анастасия Романовна

Предгорный, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.08.1959

Дочь: Роот Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Безрукова Анастасия Романовна

Предгорный, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.01.1961

Дочь: Бирюлина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Безрукова Анастасия Романовна

Предгорный, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1963

Дочь: Клоос Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Безрукова Анастасия Романовна

Предгорный, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
20.08.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close