Безруков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1933
Дата смерти20.08.1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1933
Отец: Безруков Александр Григорьевич
Мать: Безрукова Клавдия
Рождение ребёнка
10.10.1956
Дочь: Назарова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Безрукова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
09.08.1959
Дочь: Роот Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Безрукова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
09.01.1961
Дочь: Бирюлина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Безрукова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
18.07.1963
Дочь: Клоос Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Безрукова Анастасия Романовна
Смерть
20.08.1994