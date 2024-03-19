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Кунгуров Аполлон Поликарпович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Кунгуров Поликарп Игнатьевич

Мать: Кунгурова -- Анна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Кунгурова Нина Аполлоновна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Анастасия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Кунгурова Ксения Аполлоновна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Анастасия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кунгуров Василий Аполлонович

Мать ребёнка: Кунгурова -- Анастасия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Анастасия

Смерть
Неизвестно
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