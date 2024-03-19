Кунгуров Аполлон Поликарпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1890
Отец: Кунгуров Поликарп Игнатьевич
Мать: Кунгурова -- Анна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Кунгурова Нина Аполлоновна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Кунгурова Ксения Аполлоновна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Анастасия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кунгуров Василий Аполлонович
Мать ребёнка: Кунгурова -- Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунгурова -- Анастасия
Смерть
Неизвестно