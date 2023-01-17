Бибикова (Александрович) Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.2010
Рождение ребёнка
12.02.2011
Дочь: Бибикова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Бибиков Сергей Валериевич
Рождение ребёнка
18.04.2017
Отец ребёнка: Бибиков Сергей Валериевич
Рождение ребёнка
18.03.2020
Отец ребёнка: Бибиков Сергей Валериевич