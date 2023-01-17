Бибикова (Александрович) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикова (Александрович) Виктория Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.2010

Муж: Бибиков Сергей Валериевич

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.02.2011

Дочь: Бибикова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Бибиков Сергей Валериевич

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.04.2017

Сын: Бибиков Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Бибиков Сергей Валериевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.03.2020

Сын: Бибиков Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Бибиков Сергей Валериевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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