Шебордаев Филипп Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаев Филипп Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: Шебордаева Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
Около 07.03.1815

Сын: Шебордаев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.11.1819

Сын: Шебордаев Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 18.12.1821

Сын: Шебордаев Спиридон Филиппович

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Шебордаева Агриппина Филипповна

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шебордаев Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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