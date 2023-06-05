Шебордаев Филипп Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Рождение ребёнка
Около 07.03.1815
Сын: Шебордаев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1819
Сын: Шебордаев Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 18.12.1821
Сын: Шебордаев Спиридон Филиппович
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Шебордаева Агриппина Филипповна
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Шебордаев Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно