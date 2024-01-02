(Исаева) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Исаев Фёдор Авдеевич
Отец ребёнка: Исаев Авдей Кудинович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Исаев Архип Авдеевич
Отец ребёнка: Исаев Авдей Кудинович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Исаев Авдей Кудинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Яков Авдеевич
Отец ребёнка: Исаев Авдей Кудинович
Село Новгородское
Бракосочетание
Неизвестно