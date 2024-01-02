(Исаева) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исаева) Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Исаев Фёдор Авдеевич

Отец ребёнка: Исаев Авдей Кудинович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Исаев Архип Авдеевич

Отец ребёнка: Исаев Авдей Кудинович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Исаев Василий Авдеевич

Отец ребёнка: Исаев Авдей Кудинович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Яков Авдеевич

Отец ребёнка: Исаев Авдей Кудинович

Село Новгородское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Авдей Кудинович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

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