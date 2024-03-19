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Богорад Евгений Викторович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

23.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1967

Отец: Богорад Виктор Саулович

Мать: Богорад Мира Зиновьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.06.1988

Дочь: Яна Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1999

Сын: Богорад Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Санни-Айлс-Бич, Майами-Дейд, Флорида, США
Рождение ребёнка
08.01.2002

Сын: Богорад Марк Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Кипр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богорад Аарон Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богорад Майк Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
предприниматель, Директор ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-центр»), — госкомпании при Росимуществе Новосибирской области
Образование
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
г. Новосибирск, медицинское училище № 2
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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