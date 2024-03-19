Богорад Евгений Викторович
Место рождения
Дата рождения23.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1967
Отец: Богорад Виктор Саулович
Мать: Богорад Мира Зиновьевна
Рождение ребёнка
22.06.1988
Дочь: Яна Евгеньевна
Рождение ребёнка
10.07.1999
Сын: Богорад Никита Евгеньевич
Санни-Айлс-Бич, Майами-Дейд, Флорида, США
Рождение ребёнка
08.01.2002
Кипр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель, Директор ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-центр»), — госкомпании при Росимуществе Новосибирской области
Образование
Неизвестно
г. Новосибирск, медицинское училище № 2
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва