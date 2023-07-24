Журавлева Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.2023

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

2003 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2023

Отец: Журавлев Андрей Игоревич

Мать: Журавлева Ольга

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