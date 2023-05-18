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Чернявская (Цихоцкая) Розалия Степановна
Чернявская (Цихоцкая) Розалия Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Цихоцкий Степан
Мать
Цхоцкая (Тиховская) Катерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Цихоцкий Степан
Мать:
Цхоцкая Катерина
Смерть
Неизвестно
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