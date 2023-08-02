Пироженко / Пирожков / Григорий Пирожков // — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко / Пирожков / Григорий Пирожков //

Пироженко / Пирожков / Григорий Пирожков //

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Пироженко Мирон Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Пироженко Корней Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.