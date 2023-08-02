Пироженко / Пирожков / Григорий Пирожков //
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Пироженко Мирон Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Пироженко Корней Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно