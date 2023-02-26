Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Савва Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Рождение ребёнка
28.01.1833

Сын: Игнатий ст

Отец ребёнка: Иван Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1834

Сын: Игнатий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1836

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1837

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1839

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Домникия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Васса Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Рождение ребёнка
1843

Сын: Косьма Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Рождение ребёнка
12.11.1845

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Иван Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1847

Дочь: Стефанида Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1849

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1850

Сын: Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1852

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Захаров

Смерть
Неизвестно
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