Мария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Савва Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
28.01.1833
Сын: Игнатий ст
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
23.05.1834
Сын: Игнатий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
28.03.1836
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
29.11.1837
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
09.04.1839
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Домникия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Васса Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Косьма Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
12.11.1845
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
11.11.1847
Дочь: Стефанида Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
12.05.1849
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
05.12.1850
Сын: Николай Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
23.02.1852
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Захаров
Смерть
Неизвестно