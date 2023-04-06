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Мартыненко Иван Акимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мартыненко Аким Емельянович

Мать: Мартыненко Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мартыненко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Анисимовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мартыненко Петр Иванович

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Анисимовна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Анна Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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