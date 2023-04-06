Мартыненко Иван Акимович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мартыненко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно