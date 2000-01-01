Любашев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любашев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1976

Сын: Любашев Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любашева Татьяна Николаевна

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