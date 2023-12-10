Саранчук (Толстых) Светлана Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранчук (Толстых) Светлана Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1964

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1964

Отец: Толстых Степан Васильевич

Мать: не указана

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