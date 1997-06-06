Старцев Борис Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старцева Алина Дмитриевна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно