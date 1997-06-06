Старцев Борис Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцев Борис Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1999 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старцева Алина Дмитриевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева Алина Дмитриевна

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