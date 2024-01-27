Бирюкова Агафия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Агафия Тихоновна

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Авдотья Леоновна

Отец ребёнка: Бирюков Berokoff Леонтий Leontee Lyavon Тимофеевич

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Степанида Леонтьевна

Отец ребёнка: Бирюков Berokoff Леонтий Leontee Lyavon Тимофеевич

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюкова Berokoff Vasily Leontee

Отец ребёнка: Бирюков Berokoff Леонтий Leontee Lyavon Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Shubin Susana Leontee

Отец ребёнка: Бирюков Berokoff Леонтий Leontee Lyavon Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюкова Berokoff Mikhael Leontee

Отец ребёнка: Бирюков Berokoff Леонтий Leontee Lyavon Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюкова Berokoff Ivan Leontee

Отец ребёнка: Бирюков Berokoff Леонтий Leontee Lyavon Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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