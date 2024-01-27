Бирюкова Агафия Тихоновна
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Авдотья Леоновна
Отец ребёнка: Бирюков Berokoff Леонтий Leontee Lyavon Тимофеевич
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Степанида Леонтьевна
Отец ребёнка: Бирюков Berokoff Леонтий Leontee Lyavon Тимофеевич
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Shubin Susana Leontee
Отец ребёнка: Бирюков Berokoff Леонтий Leontee Lyavon Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно