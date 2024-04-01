Кондратова Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Гладилова (Кондратова) Варвара Илларионова
Отец ребёнка: Кондратов Илларион Матвеев (Васильев?)
Рождение ребёнка
25.12.1914
Дочь: (Кондратова) Клавдия Ларионова
Отец ребёнка: Кондратов Илларион Матвеев (Васильев?)
Смерть
Неизвестно