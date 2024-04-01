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Кондратова Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Илларион Матвеев (Васильев?)

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Гладилова (Кондратова) Варвара Илларионова

Отец ребёнка: Кондратов Илларион Матвеев (Васильев?)

Рождение ребёнка
25.12.1914

Дочь: (Кондратова) Клавдия Ларионова

Отец ребёнка: Кондратов Илларион Матвеев (Васильев?)

Смерть
Неизвестно

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