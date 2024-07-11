Данилов Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1931
Дата смерти26.01.1984
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931
Рождение ребёнка
02.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
31.12.1964
Смерть
26.01.1984
Похороны
28.01.1984