Данилов Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Виктор Алексеевич

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Место рождения

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.12.1931

Дата смерти

26.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931

Отец: Данилов Алексей Петрович

Мать: Данилова (Гриценко) Александра Дмитриевна

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
31.12.1964
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.01.1984
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Похороны
28.01.1984

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