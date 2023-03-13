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(Орлова) Настасья
(Орлова) Настасья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.1816
Пол
Женский
Отец
Орловъ Яковъ
1778 г.р.
Мать
Орлова (Евстифеева) Елена
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1816
Отец:
Орловъ Яковъ
Мать:
Орлова Елена
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