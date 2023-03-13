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(Орлова) Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1816

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1816

Отец: Орловъ Яковъ

Мать: Орлова Елена

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