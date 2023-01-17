Агеева (Калистратова) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смерти1914 ст.
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.
Отец: Александр Каллистратович
Мать: Александра Порфирьевна
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Агеев Александр Мартемьянович
Отец ребёнка: Агеев Мартиниан Аггевич
Рождение ребёнка
21.07.1904 ст.
Сын: Агеев Мартемьян Мартемьянович
Отец ребёнка: Агеев Мартиниан Аггевич
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Агеев Филипп Мартемьянович
Отец ребёнка: Агеев Мартиниан Аггевич
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Образцова Прасковья Мартемьяновна
Отец ребёнка: Агеев Мартиниан Аггевич
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Образцова Евдокия Мартемьяновна
Отец ребёнка: Агеев Мартиниан Аггевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914 ст.