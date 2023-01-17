Агеева (Калистратова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Калистратова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Нечаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: Александр Каллистратович

Мать: Александра Порфирьевна

Нечаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Агеев Александр Мартемьянович

Отец ребёнка: Агеев Мартиниан Аггевич

Керняшово, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1904 ст.

Сын: Агеев Мартемьян Мартемьянович

Отец ребёнка: Агеев Мартиниан Аггевич

Керняшово, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Агеев Филипп Мартемьянович

Отец ребёнка: Агеев Мартиниан Аггевич

Керняшово, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Образцова Прасковья Мартемьяновна

Отец ребёнка: Агеев Мартиниан Аггевич

Керняшово, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Образцова Евдокия Мартемьяновна

Отец ребёнка: Агеев Мартиниан Аггевич

Керняшово, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Мартиниан Аггевич

Смерть
1914 ст.
Керняшово, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
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