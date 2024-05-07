Ахметшина Зухра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметшина Эльза Миргаязовна
Отец ребёнка: Ахметшин Миргаяз Марданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметшин Ринат Миргаязович
Отец ребёнка: Ахметшин Миргаяз Марданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметшин Фердинанд Миргаязович
Отец ребёнка: Ахметшин Миргаяз Марданович
Бракосочетание
Неизвестно