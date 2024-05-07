Ахметшина Зухра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшина Зухра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметшина Эльза Миргаязовна

Отец ребёнка: Ахметшин Миргаяз Марданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Ринат Миргаязович

Отец ребёнка: Ахметшин Миргаяз Марданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Фердинанд Миргаязович

Отец ребёнка: Ахметшин Миргаяз Марданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметшин Миргаяз Марданович

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