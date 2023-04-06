Петрова Елена (Гурьевна)
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
24.07.1894
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.12.1895
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Егоров Иван Иванович
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.07.1900
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.07.1903
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.07.1908
Сын: Егоров Илья Иванович
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.06.1912
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно