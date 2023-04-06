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Петрова Елена (Гурьевна)

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.07.1894

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.12.1895

Сын: Егоров Василий Иванович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Егоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1900

Сын: Егоров Николай Иванович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1903

Сын: Егоров Никанор Иванович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1908

Сын: Егоров Илья Иванович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1912

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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