Калашникова (Калашникова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Калашникова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Калашников Александр

Отец ребёнка: Калашников Яков

Рождение ребёнка
24.07.1911

Дочь: Мазуркина (Калашникова) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Калашников Яков

Старый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Калашников Николай

Отец ребёнка: Калашников Яков

Старый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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