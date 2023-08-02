Калашникова (Калашникова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калашников Александр
Отец ребёнка: Калашников Яков
Рождение ребёнка
24.07.1911
Дочь: Мазуркина (Калашникова) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Калашников Яков
Рождение ребёнка
1916
Сын: Калашников Николай
Отец ребёнка: Калашников Яков
Смерть
Неизвестно