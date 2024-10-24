Петрова (Петрова) Зинаида Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Петрова) Зинаида Демидовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.10.1909

Дата смерти

01.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1909

Отец: Петров Демид Петрович

Мать: Петрова (Филимонова) Елена Филимоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1935

Дочь: Дмитриева (Дмитриева) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Иванович

Работа или профессия
12.06.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дезинфекционный пункт №11 Управления профдезработ
Эвакуация
02.07.1942
Работа или профессия
03.09.1942
Галла-арал
Работа или профессия
22.05.1944
Завод 156
Работа или профессия
12.07.1944
Завод Большевик
Награда
?.03.1960
Орден Ленина
Смерть
01.03.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

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