Петрова (Петрова) Зинаида Демидовна
Место рождения
Дата рождения24.10.1909
Дата смерти01.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1935
Дочь: Дмитриева (Дмитриева) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Иванович
Работа или профессия
12.06.1942
Дезинфекционный пункт №11 Управления профдезработ
Эвакуация
02.07.1942
Работа или профессия
03.09.1942
Галла-арал
Работа или профессия
22.05.1944
Завод 156
Работа или профессия
12.07.1944
Завод Большевик
Награда
?.03.1960
Орден Ленина
Смерть
01.03.1989
Похороны
Неизвестно