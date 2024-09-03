Самоловов Онисим Федоров
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения13.02.1861
Дата смерти20.04.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1890
Сын: Самоловов Герасим Онисимов
Мать ребёнка: Самоловова Матрона Кузьмовна
Рождение ребёнка
31.07.1894
Дочь: Самоловова (Самоловова) Евдокия Онисимова
Мать ребёнка: Самоловова Матрона Кузьмовна
Смерть
20.04.1913