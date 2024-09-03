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Самоловов Онисим Федоров

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

13.02.1861

Дата смерти

20.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1861

Отец: Самоловов Федор Андреев

Мать: Самоловова (Веденева) Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова Матрона Кузьмовна

Рождение ребёнка
28.02.1890

Сын: Самоловов Герасим Онисимов

Мать ребёнка: Самоловова Матрона Кузьмовна

Рождение ребёнка
31.07.1894

Дочь: Самоловова (Самоловова) Евдокия Онисимова

Мать ребёнка: Самоловова Матрона Кузьмовна

Смерть
20.04.1913

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