Устиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1703
Дата смертиМежду 1740 и 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 11
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1729
Сын: Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Михайлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 11 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 16 | Исповедная ве... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1731
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Михайлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 12 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 16
Смерть
Между 1740 и 1755