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Устиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1703

Дата смерти

Между 1740 и 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1704 г.р.

Дети

Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1731 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1729

Сын: Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 11 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 16 | Исповедная ве... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1731

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1740 год | 12 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 16
Смерть
Между 1740 и 1755

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