Меновщикова (--) Ирина Сафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Меновщиков Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Карасева (Меновщикова) Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Меновщиков Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Меновщиков Аверьян Ефимович
Отец ребёнка: Меновщиков Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
27.06.1842
Сын: Меновщиков Евдоким Ефимович
Отец ребёнка: Меновщиков Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Меновщиков Касьян Ефимович
Отец ребёнка: Меновщиков Ефим Кузьмич
Смерть
Неизвестно