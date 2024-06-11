Меновщикова (--) Ирина Сафоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Меновщикова (--) Ирина Сафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меновщиков Ефим Кузьмич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Меновщиков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Меновщиков Ефим Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Карасева (Меновщикова) Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Меновщиков Ефим Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Меновщиков Аверьян Ефимович

Отец ребёнка: Меновщиков Ефим Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.06.1842

Сын: Меновщиков Евдоким Ефимович

Отец ребёнка: Меновщиков Ефим Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Меновщиков Касьян Ефимович

Отец ребёнка: Меновщиков Ефим Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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