Зябрев Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Зябрева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Зябрева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Зябрева Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зябрева Мария Андреевна
Смерть
До 1815