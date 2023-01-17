Зябрев Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗябрев Фёдор Григорьевич

Зябрев Фёдор Григорьевич

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Зябрева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Зябрева Мария Андреевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Зябрев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Зябрева Мария Андреевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зябрева Мария Андреевна

Смерть
До 1815
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close