Бондаренко Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1870
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шевченко (Бондаренко) Оксана Трофимовна
Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1917
Сын: Бондаренко Василий Трофимович
Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бондаренко Иван Трофимович
Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бондаренко Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бондаренко Пётр Трофимович
Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бондаренко Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1934
Дочь: Бондаренко Галина Трофимовна
Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич
Смерть
Неизвестно