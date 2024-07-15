Бондаренко Екатерина Ивановна 18.06.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондаренко Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1870

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шевченко (Бондаренко) Оксана Трофимовна

Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1917

Сын: Бондаренко Василий Трофимович

Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бондаренко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бондаренко Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бондаренко Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бондаренко Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
18.09.1934

Дочь: Бондаренко Галина Трофимовна

Отец ребёнка: Бондаренко Трофим Васильевич

Смерть
Неизвестно

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