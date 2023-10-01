Гопкина (Берлинская) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1931
Дата смерти25.08.1988
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931
Отец: Берлинский Александр
Рождение ребёнка
03.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гопкин Михаил Александрович
Беззубцево, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
25.08.1988