Гопкина (Берлинская) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гопкина (Берлинская) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1931

Дата смерти

25.08.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931

Отец: Берлинский Александр

Мать: Берлинская Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
03.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гопкин Михаил Александрович

Беззубцево, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
25.08.1988
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