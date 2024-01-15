Воробьёва (Краюшкина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Краюшкина) Параскева Ивановна

Место рождения

д.Рамени, Горбатовский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Краюшкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монастырская (Воробьëва) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Воробьëв Василий Степанович

Бракосочетание
15.10.1879

Муж: Воробьëв Василий Степанович

Рождение ребёнка
17.03.1882

Дочь: Гоголева (Воробьëва) Акулина Васильева

Отец ребёнка: Воробьëв Василий Степанович

Смерть
Неизвестно

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