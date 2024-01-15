Воробьёва (Краюшкина) Параскева Ивановна
Место рожденияд.Рамени, Горбатовский уезд
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Краюшкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монастырская (Воробьëва) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Воробьëв Василий Степанович
Бракосочетание
15.10.1879
Рождение ребёнка
17.03.1882
Дочь: Гоголева (Воробьëва) Акулина Васильева
Отец ребёнка: Воробьëв Василий Степанович
Смерть
Неизвестно