Волосуха (Клименко) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волосуха Семён Фёдорович
Бракосочетание
05.11.1886 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1890 ст.
Сын: Волосуха Иоаким Семёнович
Отец ребёнка: Волосуха Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
13.12.1896 ст.
Сын: Волосуха Александр Семёнович
Отец ребёнка: Волосуха Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Волосуха Евлампия Семёновна
Отец ребёнка: Волосуха Семён Фёдорович
Смерть
После 1903