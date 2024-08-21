Волосуха (Клименко) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосуха (Клименко) Мария Иосифовна

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Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1903

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волосуха Иосиф Семёнович

Отец ребёнка: Волосуха Семён Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1886 ст.

Муж: Волосуха Семён Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1890 ст.

Сын: Волосуха Иоаким Семёнович

Отец ребёнка: Волосуха Семён Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1896 ст.

Сын: Волосуха Александр Семёнович

Отец ребёнка: Волосуха Семён Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Волосуха Евлампия Семёновна

Отец ребёнка: Волосуха Семён Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1903

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