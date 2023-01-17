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Амстиславский Филипп Михайлович

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Место рождения

Очаков, Миколаївська область

Дата рождения

07.03.1896 ст.

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
26.05.1947

Сын: Маев Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Маева Зинаида Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амстиславская - Арзамасцева Ирина Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1965
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