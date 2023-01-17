Амстиславский Филипп Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.03.1896 ст.
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1947
Мать ребёнка: Маева Зинаида Александровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амстиславская - Арзамасцева Ирина Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1965