Венедиктов Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венедиктов Валерий Владимирович

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Место рождения

Корея

Дата рождения

02.01.1947

Дата смерти

10.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Корея
Рождение ребёнка
26.02.1980

Дочь: Сидорова Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Венедиктова Лариса Юрьевна

Рождение ребёнка
31.08.1981

Дочь: Булашова Мария Валерьевна

Мать ребёнка: Венедиктова Лариса Юрьевна

Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венедиктова Лариса Юрьевна

Смерть
10.06.2017
Ульяновск
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