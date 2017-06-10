Венедиктов Валерий Владимирович
Место рожденияКорея
Дата рождения02.01.1947
Дата смерти10.06.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Корея
Рождение ребёнка
26.02.1980
Дочь: Сидорова Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Венедиктова Лариса Юрьевна
Рождение ребёнка
31.08.1981
Дочь: Булашова Мария Валерьевна
Мать ребёнка: Венедиктова Лариса Юрьевна
Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.2017
Ульяновск