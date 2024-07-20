Романычева Агафья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романычева Агафья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романычев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Романычев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Романычев Василий Григорьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Романычева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Романычев Василий Григорьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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