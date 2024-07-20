Романычева Агафья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Романычев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Романычев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Романычева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Романычев Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно