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Бусаревъ Яковъ
Бусаревъ Яковъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
1891
Пол
Мужской
Отец
Бусаревъ Захаръ
1847 г.р.
Мать
Бусарева (Титова) Соломония
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Бусаревъ Захаръ
Мать:
Бусарева Соломония
Александровка
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