Сентюринъ Александръ
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти30.08.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Сентюринъ Степанъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Сентюрина Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сентюринъ Петръ
Мать ребёнка: Сентюрина Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сентюринъ Степанъ
Мать ребёнка: Сентюрина Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сентюринъ Иванъ
Мать ребёнка: Сентюрина Прасковья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сентюрина Матрена
Смерть
30.08.1800