Сентюринъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСентюринъ Александръ

Сентюринъ Александръ

avatar

Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

30.08.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Сентюринъ Степанъ

Мать: Сентюрина Хавронья Тимофеева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Сентюрина Прасковья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Сентюринъ Петръ

Мать ребёнка: Сентюрина Прасковья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сентюринъ Степанъ

Мать ребёнка: Сентюрина Прасковья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сентюринъ Иванъ

Мать ребёнка: Сентюрина Прасковья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентюрина Прасковья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентюрина Матрена

Смерть
30.08.1800
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close