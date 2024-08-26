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Доильницын Иван Ермолаевич

Место рождения

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1679

Дата смерти

Между 1719 и 1746

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Доильницын Ермола Ананьевич

Мать: не указана

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доильницына Фёкла Трифановна

Рождение ребёнка
1711

Сын: Доильницын Влас Иванович

Мать ребёнка: Доильницына Фёкла Трифановна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Доильницын Пётр Иванович

Мать ребёнка: Доильницына Фёкла Трифановна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Доильницын Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Доильницына Фёкла Трифановна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Доильницын Козма Иванович

Мать ребёнка: Доильницына Фёкла Трифановна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1719 и 1746

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