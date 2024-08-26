Доильницын Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1679
Дата смертиМежду 1719 и 1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Доильницын Ермола Ананьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: Доильницына Фёкла Трифановна
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Доильницына Фёкла Трифановна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Доильницын Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Доильницына Фёкла Трифановна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Доильницын Козма Иванович
Мать ребёнка: Доильницына Фёкла Трифановна
Смерть
Между 1719 и 1746